Прохоров Макар
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.08.1975
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прохоров Афанасий
Мать: Прохорова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохорова (Прохорова) Зинаида
Мать ребёнка: Прохорова (Илюхина) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1940
Сын: Прохоров Алексей
Мать ребёнка: Прохорова (Илюхина) Евдокия
Рождение ребёнка
23.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прохорова (Илюхина) Евдокия
Смерть
20.08.1975