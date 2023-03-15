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Прохоров Макар

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Место рождения

Богданово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.08.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохоров Афанасий

Мать: Прохорова Варвара

Богданово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохорова (Прохорова) Зинаида

Мать ребёнка: Прохорова (Илюхина) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова (Илюхина) Евдокия

Рождение ребёнка
24.03.1940

Сын: Прохоров Алексей

Мать ребёнка: Прохорова (Илюхина) Евдокия

Рождение ребёнка
23.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова (Илюхина) Евдокия

Смерть
20.08.1975

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