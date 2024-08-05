Гвоздев Феоктист Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Гвоздев Прокопий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.09.1902
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
10.06.1903
Сын: Гвоздев Павел Феоктистович
Мать ребёнка: Гвоздева (Марьина) Евдокия Яковлевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
01.11.1905
Сын: Гвоздев Михаил Феоктистович
Мать ребёнка: Гвоздева (Марьина) Евдокия Яковлевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гвоздев Иннокентий Феоктистович
Мать ребёнка: Гвоздева (Марьина) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
16.05.1908
Сын: Гвоздев Андрей Феоктистович
Мать ребёнка: Гвоздева (Марьина) Евдокия Яковлевна
3354 27-65
Смерть
Неизвестно