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Гвоздев Феоктист Прокопьевич

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Гвоздев Прокопий Михайлович

Мать: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
22.09.1902

Жена: Гвоздева (Марьина) Евдокия Яковлевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
10.06.1903

Сын: Гвоздев Павел Феоктистович

Мать ребёнка: Гвоздева (Марьина) Евдокия Яковлевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
01.11.1905

Сын: Гвоздев Михаил Феоктистович

Мать ребёнка: Гвоздева (Марьина) Евдокия Яковлевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
1907

Сын: Гвоздев Иннокентий Феоктистович

Мать ребёнка: Гвоздева (Марьина) Евдокия Яковлевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.05.1908

Сын: Гвоздев Андрей Феоктистович

Мать ребёнка: Гвоздева (Марьина) Евдокия Яковлевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
3354 27-65
Смерть
Неизвестно

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