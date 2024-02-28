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Гвоздев Прокопий Михайлович

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Гвоздев Михаил Гаврилович

Мать: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
30.08.1863

Жена: Гвоздева Ирина Никифоровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Гвоздев Феоктист Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1881

Сын: Гвоздев Яков Прокопьевич

Мать ребёнка: Гвоздева Ирина Никифоровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гвоздев Андрей Прокопьевич

Мать ребёнка: Гвоздева Ирина Никифоровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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