Гвоздев Прокопий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Гвоздев Михаил Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.08.1863
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1870
Сын: Гвоздев Феоктист Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1881
Мать ребёнка: Гвоздева Ирина Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гвоздев Андрей Прокопьевич
Мать ребёнка: Гвоздева Ирина Никифоровна
Смерть
Неизвестно