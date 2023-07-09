Максина Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.1852
Отец ребёнка: Максин Яков Фомич
Рождение ребёнка
26.04.1854
Дочь: Максина Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Максин Яков Фомич
Рождение ребёнка
26.10.1856
Отец ребёнка: Максин Яков Фомич
Рождение ребёнка
04.10.1860
Отец ребёнка: Максин Яков Фомич
Рождение ребёнка
22.09.1868
Дочь: Максина Фекла Яковлевна
Отец ребёнка: Максин Яков Фомич
Рождение ребёнка
05.06.1872
Отец ребёнка: Максин Яков Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максин Яков Фомич
Смерть
Неизвестно