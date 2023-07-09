Максина Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксина Степанида Ивановна

Максина Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1852

Сын: Максин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Максин Яков Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.04.1854

Дочь: Максина Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Максин Яков Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1856

Сын: Максин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Максин Яков Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1860

Сын: Максин Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Максин Яков Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1868

Дочь: Максина Фекла Яковлевна

Отец ребёнка: Максин Яков Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1872

Сын: Максин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Максин Яков Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Яков Фомич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close