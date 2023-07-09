Максин Яков Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Максин Фома Ильич
Мать: Максина Устиния
Рождение ребёнка
11.09.1852
Мать ребёнка: Максина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1854
Дочь: Максина Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Максина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1856
Мать ребёнка: Максина Степанида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно