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Максин Яков Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Максин Фома Ильич

Мать: Максина Устиния

Рождение ребёнка
11.09.1852

Сын: Максин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Максина Степанида Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Максин Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1854

Дочь: Максина Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Максина Степанида Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1856

Сын: Максин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Максина Степанида Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Степанида Ивановна

Смерть
Неизвестно