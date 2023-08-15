Мой Семён
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1703
Сын: Мой Алексей Семёнов
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 --- ИВ-1738-1740 СЕМЬИ НЕТ МК-1740 14.12.1740 Деревни Плотавца у крестьянина Алексея Семенова дочь Ульяна - рождение дочери ИВ-1741 Алексий Симеонов 38 ИВ-1742 Алексей Семенов 40 ИВ-1743 такой... Показать все