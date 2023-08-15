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Мой Семён

Место рождения

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1703

Сын: Мой Алексей Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 --- ИВ-1738-1740 СЕМЬИ НЕТ МК-1740 14.12.1740 Деревни Плотавца у крестьянина Алексея Семенова дочь Ульяна - рождение дочери ИВ-1741 Алексий Симеонов 38 ИВ-1742 Алексей Семенов 40 ИВ-1743 такой... Показать все

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