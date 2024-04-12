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Мой Алексей Семёнов

Место рождения

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1703

Дата смерти

21.03.1763

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Мой Семён

Мать: не указана

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 --- ИВ-1738-1740 СЕМЬИ НЕТ МК-1740 14.12.1740 Деревни Плотавца у крестьянина Алексея Семенова дочь Ульяна - рождение дочери ИВ-1741 Алексий Симеонов 38 ИВ-1742 Алексей Семенов 40 ИВ-1743 такой... Показать все
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Моя Меланья Карпова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 --- ИВ-1738-1740 СЕМЬИ НЕТ ИВ-1741 Настасия 9 ИВ-1742 Настасия 11 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Настасия 12 ИВ-1745 Настасия 13 ИВ-1746 Настасия 15 ИВ-1747 Настасья 18 ИВ-1748 Настасия... Показать все
Рождение ребёнка
1735

Сын: Мой Самуил Алексеев

Мать ребёнка: Моя Меланья Карпова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 --- ИВ-1738-1740 СЕМЬИ НЕТ ИВ-1741 Самуил 6 ИВ-1742 Самоило 8 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Самуил 9 ИВ-1745 Самуил 10 ИВ-1746 Самуил 12 ИВ-1747 Самуило 15 ИВ-1748 Самуил 14 ИВ-1749 --... Показать все
Рождение ребёнка
1737

Сын: Олимпий Алексеев

Мать ребёнка: Моя Меланья Карпова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 --- ИВ-1738-1740 СЕМЬИ НЕТ ИВ-1741 Алимпий 4 ИВ-1742 Алимп 6 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Алимп 7 ИВ-1745 Алимпий 8 ИВ-1746 Алимп 10 ИВ-1747 Алимп 13 ИВ-1748 АРХИП 12 (ОШИБКА) ИВ-1749... Показать все
Рождение ребёнка
12.12.1740

Дочь: Ульяна Алексеева

Мать ребёнка: Моя Меланья Карпова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 --- ИВ-1738-1740 СЕМЬИ НЕТ МК-1740 14.12.1740 Деревни Плотавца у крестьянина Алексея Семенова дочь Ульяна ИВ-1741 Иулиания 1 ИВ-1742 Улиана 3 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иулиания 3 М... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моя Меланья Карпова

Место жительства
Неизвестно
Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.03.1763
Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1763 21.03.1763 Деревни Плотавца крестьянин Алексий Симеонов 69 лет РС-1782, страница 1835 (ПЛОТАВЕЦ) Алексей Семенов сын (по последней ревизии написаны были лета 54) 3 ревизия ~1761-54=1707 Умре ... Показать все
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