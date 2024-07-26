Опарина Параскева Николаевна
Место рожденияПугинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1878
Отец ребёнка: Опарин Фёдор Хрисанфович (II)
Восприемник
01.10.1887 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Фекла Родители: Сюрзинской волости, починка Архангельского солдат Иван Иванов Малышев и законная его жена Анастасия Феофанова
Смерть
Неизвестно