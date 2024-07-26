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Опарина Параскева Николаевна

Место рождения

Пугинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опарин Фёдор Хрисанфович (II)

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Опарин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Опарин Фёдор Хрисанфович (II)

Восприемник
01.10.1887 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Фекла Родители: Сюрзинской волости, починка Архангельского солдат Иван Иванов Малышев и законная его жена Анастасия Феофанова
Смерть
Неизвестно

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