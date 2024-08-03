Опарин Михаил Фёдорович
Место рожденияПугинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Поручитель
21.01.1896 ст.
Жених: Сюрзинской вол. села Архангельского солдат из русских Фирст Трофимов Журавлев Невеста: Сюрзинской вол. починка Кулеминского крестьянина из русских Феодора Иванова Прокошева дочь девица Наталия
Бракосочетание
07.02.1897 ст.
Смерть
Неизвестно