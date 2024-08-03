Опарин Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОпарин Михаил Фёдорович

Опарин Михаил Фёдорович

Место рождения

Пугинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Опарин Фёдор Хрисанфович (II)

Мать: Опарина Параскева Николаевна

Поручитель
21.01.1896 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Сюрзинской вол. села Архангельского солдат из русских Фирст Трофимов Журавлев Невеста: Сюрзинской вол. починка Кулеминского крестьянина из русских Феодора Иванова Прокошева дочь девица Наталия
Бракосочетание
07.02.1897 ст.

Жена: Опарина (Никулина) Ольга Петровна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.