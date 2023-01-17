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Малиновский Николай Никандрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1900 ст.

Сын: Малиновский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична

Шапша, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.03.1902 ст.

Дочь: Малиновская Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична

Шапша, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1904

Сын: Малиновский Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична

Шапша, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновская Мария Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
Шапша, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Николаевской Шапшенской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно
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