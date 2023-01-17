Малиновский Николай Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1900 ст.
Сын: Малиновский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична
Рождение ребёнка
10.03.1902 ст.
Дочь: Малиновская Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична
Рождение ребёнка
10.02.1904
Сын: Малиновский Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон Николаевской Шапшенской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно