Квачко Григорий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Квачко Никита Евлампиевич
Мать: Иващенко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квачко Галина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квачко Марина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квачко Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квачко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квачко Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квачко Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно