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Квачко Григорий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квачко Никита Евлампиевич

Мать: Иващенко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квачко Галина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квачко Марина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квачко Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квачко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квачко Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квачко Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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