Латыпов Салих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыпов Салих

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Бяширов Латыйф

Мать: Хабибя

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Фатыма

Мать ребёнка: ?

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабибжамал Вторая Жена

Смерть
Неизвестно
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