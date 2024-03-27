Латыпов Салих
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Бяширов Латыйф
Мать: Хабибя
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1842
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабибжамал Вторая Жена
Смерть
Неизвестно