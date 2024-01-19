(Сайдашева) Хабибя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сайдашева) Хабибя

Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Латыпов Халиль

Отец ребёнка: Бяширов Латыйф

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Латыпов Вагап

Отец ребёнка: Бяширов Латыйф

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Латыпов Салих

Отец ребёнка: Бяширов Латыйф

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяширов Латыйф

Смерть
Неизвестно
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