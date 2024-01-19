(Сайдашева) Хабибя
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Латыпов Халиль
Отец ребёнка: Бяширов Латыйф
Рождение ребёнка
1815
Сын: Латыпов Вагап
Отец ребёнка: Бяширов Латыйф
Рождение ребёнка
1818
Сын: Латыпов Салих
Отец ребёнка: Бяширов Латыйф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бяширов Латыйф
Смерть
Неизвестно