Мусиенко Феодора Сафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Мусиенко Стефан Федорович
Рождение ребёнка
20.11.1879
Отец ребёнка: Мусиенко Стефан Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно