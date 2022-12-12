Мусиенко Стефан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусиенко Стефан Федорович

Мусиенко Стефан Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусиенко Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Екатерина Стефановна

Мать ребёнка: Мусиенко Феодора Сафоновна

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.11.1879

Сын: Мусиенко Иван Стефанович

Мать ребёнка: Мусиенко Феодора Сафоновна

Сухоносовка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусиенко Феодора Сафоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close