Мусиенко Стефан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мусиенко Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Екатерина Стефановна
Мать ребёнка: Мусиенко Феодора Сафоновна
Рождение ребёнка
20.11.1879
Мать ребёнка: Мусиенко Феодора Сафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно