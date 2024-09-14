Шнюхина Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1890
Дочь: Шнюхина Анна Филипповна
Отец ребёнка: Шнюхин Филипп Васильевич
Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно