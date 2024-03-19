Дручина (Стоколос) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.05.1910
Дата смерти21.03.1987
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1910
Отец: Стоколос Неизвестно
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Томингас (Дручина) Лина Федоровна
Отец ребёнка: Дручин Федор Гаврилович
Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Осадч (Дручина) Лилия Федоровна
Отец ребёнка: Дручин Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
01.07.1937
Отец ребёнка: Дручин Федор Гаврилович
Смерть
21.03.1987
Москва, город федерального значения Москва