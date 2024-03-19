Дручина (Стоколос) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дручина (Стоколос) Мария Ивановна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

20.05.1910

Дата смерти

21.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1910

Отец: Стоколос Неизвестно

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дручин Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Томингас (Дручина) Лина Федоровна

Отец ребёнка: Дручин Федор Гаврилович

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Осадч (Дручина) Лилия Федоровна

Отец ребёнка: Дручин Федор Гаврилович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
01.07.1937

Сын: Дручин Леонид Федорович

Отец ребёнка: Дручин Федор Гаврилович

Смерть
21.03.1987
Москва, город федерального значения Москва

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