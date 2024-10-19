Карлюк (Каравайская) Елена Герасимовна 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карлюк (Каравайская) Елена Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Каравайский Герасим Васильевич

Мать: Каравайская Евдокия Феодоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлюк Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Карлюк Алексей Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карлюк Физа Алексеевна

Отец ребёнка: Карлюк Алексей Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карлюк Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Карлюк Алексей Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлюк Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Карлюк Алексей Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлюк Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Карлюк Алексей Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлюк Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Карлюк Алексей Фомич

Рождение ребёнка
04.10.1951

Сын: Карлюк Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Карлюк Алексей Фомич

Деревня Кондрашино Знаменский район омская область
Смерть
Неизвестно

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