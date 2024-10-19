Карлюк (Каравайская) Елена Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карлюк Алексей Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карлюк Физа Алексеевна
Отец ребёнка: Карлюк Алексей Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карлюк Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Карлюк Алексей Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлюк Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Карлюк Алексей Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карлюк Алексей Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлюк Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Карлюк Алексей Фомич
Рождение ребёнка
04.10.1951
Сын: Карлюк Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Карлюк Алексей Фомич
Деревня Кондрашино Знаменский район омская область
Смерть
Неизвестно