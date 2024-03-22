Пожитков Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено ?.03.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1873 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1874 ст.
Дочь: Параскева Егоровна
Мать ребёнка: Пожиткова Васса Капитоновна
Рождение ребёнка
19.09.1876 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пожиткова Васса Капитоновна
Рождение ребёнка
29.04.1879 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пожиткова Васса Капитоновна
Рождение ребёнка
29.04.1879 ст.
Мать ребёнка: Пожиткова Васса Капитоновна
Рождение ребёнка
10.04.1883 ст.
Дочь: Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Пожиткова Васса Капитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожитков Николай Егорович
Смерть
Неизвестно