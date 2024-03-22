Пожитков Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожитков Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено ?.03.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1874 г.р.
Скрыто настройками приватности
1879 г.р.
Скрыто настройками приватности
1883 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1873 ст.

Жена: Пожиткова Васса Капитоновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.10.1874 ст.

Дочь: Параскева Егоровна

Мать ребёнка: Пожиткова Васса Капитоновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.09.1876 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пожиткова Васса Капитоновна

Рождение ребёнка
29.04.1879 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пожиткова Васса Капитоновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.04.1879 ст.

Сын: Пожитков Иван Егорович

Мать ребёнка: Пожиткова Васса Капитоновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.04.1883 ст.

Дочь: Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Пожиткова Васса Капитоновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение
Вычислено ?.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожитков Николай Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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