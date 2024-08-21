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(Пожиткова) Фекла Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1876 ст.

Дата смерти

12.12.1881 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1855 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1876 ст.

Отец: Пожитков Егор Иванович

Мать: Пожиткова Васса Капитоновна

https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/148
Смерть
12.12.1881 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/118

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