(Пожиткова) Фекла Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1876 ст.
Дата смерти12.12.1881 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1876 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/148
Смерть
12.12.1881 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/118