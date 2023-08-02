Туганов Эльбуздуко (Бидо) Гуцыриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов Эльбуздуко (Бидо) Гуцыриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Туганов Гуцыри

Мать: Туганов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туганова Фатимат Касполатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туганова Фатимат Касполатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова Фатимат Касполатовна

Смерть
1947
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