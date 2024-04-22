Ярошок Наум Петрович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Ярошок Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ярошок Марк Наумович
Мать ребёнка: Ярошок Фёкла Трофимовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ярошок Афанасия Наумовна
Мать ребёнка: Ярошок Фёкла Трофимовна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Малукало Евфросинья Наумовна
Мать ребёнка: Ярошок Фёкла Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярошок Фёкла Трофимовна
Смерть
После 1858