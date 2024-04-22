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Ярошок Наум Петрович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ярошок Пётр Фёдорович

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ярошок Марк Наумович

Мать ребёнка: Ярошок Фёкла Трофимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ярошок Афанасия Наумовна

Мать ребёнка: Ярошок Фёкла Трофимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Малукало Евфросинья Наумовна

Мать ребёнка: Ярошок Фёкла Трофимовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярошок Фёкла Трофимовна

Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область
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