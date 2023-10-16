Ярошок Фёкла Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ярошок Марк Наумович
Отец ребёнка: Ярошок Наум Петрович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ярошок Афанасия Наумовна
Отец ребёнка: Ярошок Наум Петрович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Малукало Евфросинья Наумовна
Отец ребёнка: Ярошок Наум Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярошок Наум Петрович
Смерть
После 1858