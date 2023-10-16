Ярошок Фёкла Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошок Фёкла Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ярошок Марк Наумович

Отец ребёнка: Ярошок Наум Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ярошок Афанасия Наумовна

Отец ребёнка: Ярошок Наум Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Малукало Евфросинья Наумовна

Отец ребёнка: Ярошок Наум Петрович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярошок Наум Петрович

Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область
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