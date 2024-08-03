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Новиков Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1854

Дата смерти

12.12.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1854

Отец: Новиков Яков Перфильевич

Мать: Новикова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Новикова (Тихова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Яков Николаевич

Мать ребёнка: Новикова (Тихова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куварина (Новикова) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Новикова (Тихова) Анна Николаевна

Бракосочетание
18.01.1876

Жена: Новикова (Тихова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
31.05.1890

Дочь: Переслегина (Новикова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Новикова (Тихова) Анна Николаевна

Починки, Сормовский район, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1897

Сын: Новиков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Новикова (Тихова) Анна Николаевна

Соромово, Сормовский район, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Новиков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Новикова (Тихова) Анна Николаевна

Соромово, Сормовский район, Нижегородская губерния
Смерть
12.12.1930

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