Новиков Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1854
Дата смерти12.12.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1854
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова (Тихова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова (Тихова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куварина (Новикова) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Новикова (Тихова) Анна Николаевна
Бракосочетание
18.01.1876
Рождение ребёнка
31.05.1890
Дочь: Переслегина (Новикова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Новикова (Тихова) Анна Николаевна
Починки, Сормовский район, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1897
Сын: Новиков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Новикова (Тихова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Новиков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Новикова (Тихова) Анна Николаевна
Смерть
12.12.1930