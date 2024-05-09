Куварина (Новикова) Любовь Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Куварина (Новикова) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Николай Яковлевич

Мать: Новикова (Тихова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова (Куварина) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Куварин Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куварин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Куварин Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куварин Иван Александрович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Куварин Александр Иванович

Отец ребёнка: Куварин Иван Александрович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Куварин Николай Иванович

Отец ребёнка: Куварин Иван Александрович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Куварин Иван Иванович

Отец ребёнка: Куварин Иван Александрович

Смерть
Неизвестно

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