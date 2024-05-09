Куварина (Новикова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова (Куварина) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Куварин Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куварин Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Куварин Александр Иванович
Отец ребёнка: Куварин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Куварин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Куварин Иван Александрович
Смерть
Неизвестно