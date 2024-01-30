Паромов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паромов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Паромова Маргарита Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1968
Дочь: Хараничева Нелли Александровна
Мать ребёнка: Паромова Маргарита Александровна