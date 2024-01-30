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Паромов Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паромов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Паромова Маргарита Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паромова Маргарита Александровна

Рождение ребёнка
28.09.1968

Дочь: Хараничева Нелли Александровна

Мать ребёнка: Паромова Маргарита Александровна

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