Паромова Маргарита Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1968
Дочь: Хараничева Нелли Александровна
Отец ребёнка: Паромов Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паромов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Паромов Александр Григорьевич