Паромова Маргарита Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паромова Маргарита Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1968

Дочь: Хараничева Нелли Александровна

Отец ребёнка: Паромов Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паромов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паромов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Паромов Александр Григорьевич

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