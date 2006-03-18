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Гендлер Hendler Владимир Энгельбертович

Место рождения

Челябинск село Октябрьское

Дата рождения

23.11.1951

Дата смерти

18.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1951

Отец: Гендлер Энгельберт Яковлевич

Мать: Гендлер Антонида Юльюсовна

Челябинск село Октябрьское
Рождение ребёнка
08.08.1974

Сын: Гендлер Николай Владимирович

Мать ребёнка: Высотская Высотинова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
06.01.1978

Дочь: Гендлер Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Высотская Высотинова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
30.10.1982

Дочь: Гендлер Антонида Владимировна

Мать ребёнка: Высотская Высотинова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
08.03.1988

Дочь: Гендлер Вероника Владимировна

Мать ребёнка: Высотская Высотинова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
24.03.1992

Дочь: Гендлер Роза Владимировна

Мать ребёнка: Высотская Высотинова Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высотская Высотинова Ольга Петровна

Смерть
18.03.2006
Порос, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
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