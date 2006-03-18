Гендлер Hendler Владимир Энгельбертович
Место рожденияЧелябинск село Октябрьское
Дата рождения23.11.1951
Дата смерти18.03.2006
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1951
Челябинск село Октябрьское
Рождение ребёнка
08.08.1974
Сын: Гендлер Николай Владимирович
Мать ребёнка: Высотская Высотинова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
06.01.1978
Дочь: Гендлер Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Высотская Высотинова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
30.10.1982
Дочь: Гендлер Антонида Владимировна
Мать ребёнка: Высотская Высотинова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
08.03.1988
Дочь: Гендлер Вероника Владимировна
Мать ребёнка: Высотская Высотинова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
24.03.1992
Дочь: Гендлер Роза Владимировна
Мать ребёнка: Высотская Высотинова Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.2006
Порос, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область