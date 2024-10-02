Ильюшкин (Iljushkin / Iljin) Василий Петрович (Vasilei Pedrinpoika)
Место рожденияSumeria, Impilahti, Finland
Дата рождения03.04.1864
Дата смерти05.07.1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1864
Отец: Ильюшкин (Iljushkin / Iljin) Petr Stepanovich
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1893
Сын: Iljuskin / Iljushkin Nikolai Vasiljevich
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.07.1916