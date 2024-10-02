Ильюшкин (Iljushkin / Iljin) Василий Петрович (Vasilei Pedrinpoika) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльюшкин (Iljushkin / Iljin) Василий Петрович (Vasilei Pedrinpoika)

Ильюшкин (Iljushkin / Iljin) Василий Петрович (Vasilei Pedrinpoika)

Место рождения

Sumeria, Impilahti, Finland

Дата рождения

03.04.1864

Дата смерти

05.07.1916

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1864

Отец: Ильюшкин (Iljushkin / Iljin) Petr Stepanovich

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1893

Сын: Iljuskin / Iljushkin Nikolai Vasiljevich

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.07.1916

Мы используем куки для улучшения работы сайта.