Калинина (Абрамова) Ольга Юлиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1958
Дата смерти?.03.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.1985
Сын: Коншин Павел Александрович
Отец ребёнка: Коншин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.05.1989
Дочь: Коншина Мария Александровна
Отец ребёнка: Коншин Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1994
Москва, город федерального значения Москва