Калинина (Абрамова) Ольга Юлиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Абрамова) Ольга Юлиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1958

Дата смерти

?.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1985

Сын: Коншин Павел Александрович

Отец ребёнка: Коншин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.05.1989

Дочь: Коншина Мария Александровна

Отец ребёнка: Коншин Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коншин Александр Дмитриевич

Смерть
?.03.1994
Москва, город федерального значения Москва
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