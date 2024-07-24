Светлана
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1995
Дочь: Панкратова Элла Андреевна
Отец ребёнка: Панкратьев Андрей Викторович
Рождение ребёнка
10.06.2007
Дочь: Панкратьева Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Панкратьев Андрей Викторович
Москва, город федерального значения Москва