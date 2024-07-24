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Светлана

Место рождения

Кашин, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кашин, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратьев Андрей Викторович

Рождение ребёнка
18.04.1995

Дочь: Панкратова Элла Андреевна

Отец ребёнка: Панкратьев Андрей Викторович

Рождение ребёнка
10.06.2007

Дочь: Панкратьева Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Панкратьев Андрей Викторович

Москва, город федерального значения Москва

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