Панюшкин Семён Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1839 по 1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1839 по 1840 ст.
Бракосочетание
13.01.1861 ст.
Жена: Панюшкина Ольга Ивановна
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Православные, первым браком. По жениху: Сельца Васильевскаго княгини Горчаковой крестьяне Григорий Архипов и Иван Семенов По невесте: того же Сельца и княгини крестьяне Иосиф Иванов и Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
08.03.1875 ст.
Сын: Панюшкин Василий Семёнович
Мать ребёнка: Панюшкина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1876 ст.
Сын: Панюшкин Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Панюшкина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1880 ст.
Сын: Панюшкин Никита Семёнович
Мать ребёнка: Панюшкина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1882 ст.
Дочь: Стефанида Семёновна
Мать ребёнка: Панюшкина Ольга Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно