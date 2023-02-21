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Панюшкин Семён Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1839 по 1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1839 по 1840 ст.

Отец: Панюшкин Давид Тимофеевич

Мать: Панюшкина Анна Никифоровна

Бракосочетание
13.01.1861 ст.

Жена: Панюшкина Ольга Ивановна

Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Православные, первым браком. По жениху: Сельца Васильевскаго княгини Горчаковой крестьяне Григорий Архипов и Иван Семенов По невесте: того же Сельца и княгини крестьяне Иосиф Иванов и Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
08.03.1875 ст.

Сын: Панюшкин Василий Семёнович

Мать ребёнка: Панюшкина Ольга Ивановна

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1876 ст.

Сын: Панюшкин Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Панюшкина Ольга Ивановна

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1880 ст.

Сын: Панюшкин Никита Семёнович

Мать ребёнка: Панюшкина Ольга Ивановна

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1882 ст.

Дочь: Стефанида Семёновна

Мать ребёнка: Панюшкина Ольга Ивановна

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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