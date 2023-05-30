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Панюкова Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

28.11.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Панюшкин Дмитрий Давидович

Отец ребёнка: Панюшкин Давид Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Панюшкин Семён Давидович

Отец ребёнка: Панюшкин Давид Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Дочь: Пелагея Давидовна

Отец ребёнка: Панюшкин Давид Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Панюков Степан Логвинович

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Панюков Ларион Степанович

Отец ребёнка: Панюков Степан Логвинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панюков Степан Логвинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панюшкин Давид Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
28.11.1891 ст.
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
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