Панюкова Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смерти28.11.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Панюшкин Дмитрий Давидович
Отец ребёнка: Панюшкин Давид Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Отец ребёнка: Панюшкин Давид Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Дочь: Пелагея Давидовна
Отец ребёнка: Панюшкин Давид Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Панюков Степан Логвинович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Панюков Ларион Степанович
Отец ребёнка: Панюков Степан Логвинович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.11.1891 ст.