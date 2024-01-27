Pivovaroff Gavaril Okolich
Место рожденияTambov RUSSIA
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Pivovaroff Okol Ivanovitch
Tambov RUSSIA
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Anna Gavarilevna
Мать ребёнка: ?
RUSSIA
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Pivovaroff Stephan Gavarilitch
Мать ребёнка: ?
RUSSIA
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пивоваров Pivovaroff Andre Andrei Andrew Gavarilitch
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
1865
Сын: Pivovaroff Pivovaroff Пивоваров Vasily William Gavarilitch Havrilich
Мать ребёнка: ?
Semenovka Armenia, Russian Federation
Смерть
Неизвестно
Kars TURKEY