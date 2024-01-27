Pivovaroff Gavaril Okolich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pivovaroff Gavaril Okolich

Место рождения

Tambov RUSSIA

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Pivovaroff Okol Ivanovitch

Мать: не указана

Tambov RUSSIA
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Anna Gavarilevna

Мать ребёнка: ?

RUSSIA
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Pivovaroff Stephan Gavarilitch

Мать ребёнка: ?

RUSSIA
Рождение ребёнка
1855

Сын: Пивоваров Pivovaroff Andre Andrei Andrew Gavarilitch

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
1865

Сын: Pivovaroff Pivovaroff Пивоваров Vasily William Gavarilitch Havrilich

Мать ребёнка: ?

Semenovka Armenia, Russian Federation
Смерть
Неизвестно
Kars TURKEY
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