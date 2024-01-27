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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Anna Gavarilevna
Отец ребёнка: Pivovaroff Gavaril Okolich
RUSSIA
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Pivovaroff Stephan Gavarilitch
Отец ребёнка: Pivovaroff Gavaril Okolich
RUSSIA
Рождение ребёнка
1855
Россия
Рождение ребёнка
1865
Сын: Pivovaroff Pivovaroff Пивоваров Vasily William Gavarilitch Havrilich
Отец ребёнка: Pivovaroff Gavaril Okolich
Semenovka Armenia, Russian Federation
Смерть
Неизвестно