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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Anna Gavarilevna

Отец ребёнка: Pivovaroff Gavaril Okolich

RUSSIA
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Pivovaroff Stephan Gavarilitch

Отец ребёнка: Pivovaroff Gavaril Okolich

RUSSIA
Рождение ребёнка
1855

Сын: Пивоваров Pivovaroff Andre Andrei Andrew Gavarilitch

Отец ребёнка: Pivovaroff Gavaril Okolich

Россия
Рождение ребёнка
1865

Сын: Pivovaroff Pivovaroff Пивоваров Vasily William Gavarilitch Havrilich

Отец ребёнка: Pivovaroff Gavaril Okolich

Semenovka Armenia, Russian Federation
Смерть
Неизвестно
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