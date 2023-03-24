Екамасова (Яковлева) Васа
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1917
Дата смерти02.01.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1939
Дочь: Комова Валентина
Отец ребёнка: Екамасов Алексей
Рождение ребёнка
16.01.1945
Дочь: Альгашова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Екамасов Алексей
Рождение ребёнка
27.11.1952
Сын: Екамасов Андрей
Отец ребёнка: Екамасов Алексей
Смерть
02.01.1993