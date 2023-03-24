Екамасова (Яковлева) Васа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкамасова (Яковлева) Васа

Екамасова (Яковлева) Васа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1917

Дата смерти

02.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1939

Дочь: Комова Валентина

Отец ребёнка: Екамасов Алексей

Рождение ребёнка
16.01.1945

Дочь: Альгашова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Екамасов Алексей

Рождение ребёнка
27.11.1952

Сын: Екамасов Андрей

Отец ребёнка: Екамасов Алексей

Смерть
02.01.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close