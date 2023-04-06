Екамасов Алексей
Место рождения
Дата рождения04.02.1913
Дата смерти02.02.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1939
Дочь: Комова Валентина
Мать ребёнка: Екамасова Васа
Рождение ребёнка
16.01.1945
Дочь: Альгашова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Екамасова Васа
Рождение ребёнка
27.11.1952
Сын: Екамасов Андрей
Мать ребёнка: Екамасова Васа
Смерть
02.02.1983