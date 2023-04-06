Екамасов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екамасов Алексей

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Место рождения

Сиделькино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.02.1913

Дата смерти

02.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Сиделькино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1939

Дочь: Комова Валентина

Мать ребёнка: Екамасова Васа

Рождение ребёнка
16.01.1945

Дочь: Альгашова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Екамасова Васа

Рождение ребёнка
27.11.1952

Сын: Екамасов Андрей

Мать ребёнка: Екамасова Васа

Смерть
02.02.1983
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