Абрамова (Кононова) Устинья Борисовна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Кононов Борис Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1886
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1888
Дочь: Абрамова Марина Прокопьевна
Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Лукич
Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно