Абрамова (Кононова) Устинья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Кононова) Устинья Борисовна

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Кононов Борис Филиппович

Мать: не указана

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
14.02.1886

Муж: Абрамов Прокопий Лукич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1888

Дочь: Абрамова Марина Прокопьевна

Отец ребёнка: Абрамов Прокопий Лукич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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