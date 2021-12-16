Лосев Петр Филиппович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Лосева Мария Петровна
Мать ребёнка: Неизвестно Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Лосева Елена Петровна
Мать ребёнка: Неизвестно Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лосев Иван Петрович
Мать ребёнка: Неизвестно Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Лосева Надежда Петровна
Мать ребёнка: Неизвестно Любовь Федоровна
Смерть
Неизвестно