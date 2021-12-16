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Лосев Петр Филиппович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Лосев Филипп Федорович

Мать: Лосева (Сомова) Евдокия Николаевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лосева Мария Петровна

Мать ребёнка: Неизвестно Любовь Федоровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Лосева Елена Петровна

Мать ребёнка: Неизвестно Любовь Федоровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Лосев Иван Петрович

Мать ребёнка: Неизвестно Любовь Федоровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Лосева Надежда Петровна

Мать ребёнка: Неизвестно Любовь Федоровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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