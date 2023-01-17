Неизвестно Любовь Федоровна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Лосева Мария Петровна
Отец ребёнка: Лосев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Лосева Елена Петровна
Отец ребёнка: Лосев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лосев Иван Петрович
Отец ребёнка: Лосев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Лосева Надежда Петровна
Отец ребёнка: Лосев Петр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно