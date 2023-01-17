Неизвестно Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Любовь Федоровна

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лосева Мария Петровна

Отец ребёнка: Лосев Петр Филиппович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Лосева Елена Петровна

Отец ребёнка: Лосев Петр Филиппович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Лосев Иван Петрович

Отец ребёнка: Лосев Петр Филиппович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Лосева Надежда Петровна

Отец ребёнка: Лосев Петр Филиппович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Петр Филиппович

Смерть
Неизвестно
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