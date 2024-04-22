Игнатьева (Кабанова) Анна Евтихьевна (Евстафьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатьева (Кабанова) Анна Евтихьевна (Евстафьевна)

Игнатьева (Кабанова) Анна Евтихьевна (Евстафьевна)

Место рождения

Смолдеярово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.01.1907

Дата смерти

21.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1907

Отец: Кабанов Евтихий Артемьев

Мать: Кабанова Агафья Самуилова

Смолдеярово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
село Лаишевского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Степан Федорович

Рождение ребёнка
24.12.1929

Сын: Игнатьев Федор Степанович

Отец ребёнка: Игнатьев Степан Федорович

Рождение ребёнка
06.12.1936

Сын: Игнатьев Николай Степанович

Отец ребёнка: Игнатьев Степан Федорович

Рождение ребёнка
02.04.1942

Дочь: (Игнатьева) Мария Степановна

Отец ребёнка: Игнатьев Степан Федорович

Смерть
21.10.1981

Мы используем куки для улучшения работы сайта.