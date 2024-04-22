Игнатьева (Кабанова) Анна Евтихьевна (Евстафьевна)
Место рождения
Дата рождения28.01.1907
Дата смерти21.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1907
село Лаишевского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1929
Сын: Игнатьев Федор Степанович
Отец ребёнка: Игнатьев Степан Федорович
Рождение ребёнка
06.12.1936
Сын: Игнатьев Николай Степанович
Отец ребёнка: Игнатьев Степан Федорович
Рождение ребёнка
02.04.1942
Дочь: (Игнатьева) Мария Степановна
Отец ребёнка: Игнатьев Степан Федорович
Смерть
21.10.1981