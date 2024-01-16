Коровкин (Korovkin) Никита Константинович (Nikita Konstantinovich)
Место рожденияд. Солонихино Кич-городецкого района (или Б.Княжяа
Дата рождения12.12.1915
Дата смерти09.09.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1915
Отец: Коровкин Константин Степанович
Мать: Коровкина Пелагея
д. Солонихино Кич-городецкого района (или Б.Княжяа
Военная служба
28.06.1941
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Кичменгско-Городецкий РВК
Смерть
09.09.1944
Герлитц