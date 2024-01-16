Коровкин (Korovkin) Никита Константинович (Nikita Konstantinovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкин (Korovkin) Никита Константинович (Nikita Konstantinovich)

Место рождения

д. Солонихино Кич-городецкого района (или Б.Княжяа

Дата рождения

12.12.1915

Дата смерти

09.09.1944

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1915

Отец: Коровкин Константин Степанович

Мать: Коровкина Пелагея

д. Солонихино Кич-городецкого района (или Б.Княжяа
Военная служба
28.06.1941
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Кичменгско-Городецкий РВК
Смерть
09.09.1944
Герлитц
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