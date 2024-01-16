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Коровкина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

умер в 16 лет
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Коровкин Иван Константинович

Отец ребёнка: Коровкин Константин Степанович

Рождение ребёнка
12.12.1915

Сын: Коровкин (korovkin) Никита Константинович (Nikita Konstantinovich)

Отец ребёнка: Коровкин Константин Степанович

д. Солонихино Кич-городецкого района (или Б.Княжяа
Рождение ребёнка
03.02.1919

Сын: Коровкин Максим Константинович

Отец ребёнка: Коровкин Константин Степанович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пия (Пиама) Константиновна

Отец ребёнка: Коровкин Константин Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Коровкин Константин Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Коровкин Константин Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин Константин Степанович

Смерть
Неизвестно
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