Коровкина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Коровкин Иван Константинович
Отец ребёнка: Коровкин Константин Степанович
Рождение ребёнка
12.12.1915
Сын: Коровкин (korovkin) Никита Константинович (Nikita Konstantinovich)
Отец ребёнка: Коровкин Константин Степанович
д. Солонихино Кич-городецкого района (или Б.Княжяа
Рождение ребёнка
03.02.1919
Сын: Коровкин Максим Константинович
Отец ребёнка: Коровкин Константин Степанович
Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пия (Пиама) Константиновна
Отец ребёнка: Коровкин Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Коровкин Константин Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Коровкин Константин Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно