Александрович Степан Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрович Степан Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александрович Фома Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александрович Лаврин Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кавецкая / Kawiecka/ Kawecka (Свидерская) София Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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