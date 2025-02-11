Авдотья Самсонова 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Самсонова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1853, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
(Анастасия Осипова) Наталья Осипова / Анастасия Осипова1829 г.р.
Отец
Самоил Данилов Самсон Данилов / Самоил Данилов1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Самоил Данилов Самсон Данилов / Самоил Данилов

Мать: (Анастасия Осипова) Наталья Осипова / Анастасия Осипова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

66

Смерть
Неизвестно

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