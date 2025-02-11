Авдотья Самсонова
женский, родилась 1853, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСамоил Данилов Самсон Данилов / Самоил Данилов1828 г.р.
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Рождение
1853
Отец: Самоил Данилов Самсон Данилов / Самоил Данилов
Мать: (Анастасия Осипова) Наталья Осипова / Анастасия Осипова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно