(Анастасия Осипова) Наталья Осипова / Анастасия Осипова 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

(Анастасия Осипова) Наталья Осипова / Анастасия Осипова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1829

умерла Неизвестно

Супруги
Самоил Данилов Самсон Данилов / Самоил Данилов1828 г.р.
Дети
Ульяна Самсонова1850 г.р.
Авдотья Самсонова1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоил Данилов Самсон Данилов / Самоил Данилов

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

83

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ульяна Самсонова

Отец ребёнка: Самоил Данилов Самсон Данилов / Самоил Данилов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Авдотья Самсонова

Отец ребёнка: Самоил Данилов Самсон Данилов / Самоил Данилов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Матрёна Самсонова

Отец ребёнка: Самоил Данилов Самсон Данилов / Самоил Данилов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

66

Смерть
Неизвестно

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