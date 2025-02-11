(Анастасия Осипова) Наталья Осипова / Анастасия Осипова
женский, родилась 1829
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
Ульяна Самсонова1850 г.р.
Авдотья Самсонова1853 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ульяна Самсонова
Отец ребёнка: Самоил Данилов Самсон Данилов / Самоил Данилов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Авдотья Самсонова
Отец ребёнка: Самоил Данилов Самсон Данилов / Самоил Данилов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Матрёна Самсонова
Отец ребёнка: Самоил Данилов Самсон Данилов / Самоил Данилов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно