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Воротцев Павлин Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корзина (Воротцева) Мария Павлиновна

Мать ребёнка: Воротцева Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воротцева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
30.10.1911

Дочь: Воротцева Парасковья Павлиновна

Мать ребёнка: Воротцева Александра Ивановна

Филино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Военная служба
1915
183-й пехотный Пултуский полк
Рождение ребёнка
1921

Сын: Воротцев Александр Павлинович

Мать ребёнка: Воротцева Александра Ивановна

Филино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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