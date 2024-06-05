Воротцев Павлин Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корзина (Воротцева) Мария Павлиновна
Мать ребёнка: Воротцева Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1911
Дочь: Воротцева Парасковья Павлиновна
Мать ребёнка: Воротцева Александра Ивановна
Военная служба
1915
183-й пехотный Пултуский полк
Рождение ребёнка
1921
Сын: Воротцев Александр Павлинович
Мать ребёнка: Воротцева Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно