Воротцева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корзина (Воротцева) Мария Павлиновна
Отец ребёнка: Воротцев Павлин Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1911
Дочь: Воротцева Парасковья Павлиновна
Отец ребёнка: Воротцев Павлин Егорович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Воротцев Александр Павлинович
Отец ребёнка: Воротцев Павлин Егорович
Смерть
Неизвестно