Воротцева Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротцева Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корзина (Воротцева) Мария Павлиновна

Отец ребёнка: Воротцев Павлин Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воротцев Павлин Егорович

Рождение ребёнка
30.10.1911

Дочь: Воротцева Парасковья Павлиновна

Отец ребёнка: Воротцев Павлин Егорович

Филино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Воротцев Александр Павлинович

Отец ребёнка: Воротцев Павлин Егорович

Филино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Филино, Костромской муниципальный район, Костромская область

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