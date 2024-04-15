Iосифъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Iосифъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Черкассы, Черкаська область
место не точно
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Ланина Софія Iосифовна

Мать ребёнка: не указана

Черкассы, Черкаська область
год приблизительно место не точно
Смерть
Неизвестно

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