Iосифъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизвестно
Мать ребёнка: не указана
место не точно
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Ланина Софія Iосифовна
Мать ребёнка: не указана
год приблизительно место не точно
Смерть
Неизвестно