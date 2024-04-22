Ланина Софія Iосифовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1893
Отец: Iосифъ
год приблизительно место не точно
Бракосочетание
Около ?.04.1921
Галлиполи, Королевство Греция
1-й брак (дата не точно)
Рождение ребёнка
07.01.1922
Дочь: Ванюшкина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Ланинъ Василій Яковлевичъ
Место не точно
Бракосочетание
Около 1923
Муж: Гкуркин Дмитрий
2-й брак (год не точно)
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Хворостухина Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гкуркин Дмитрий
год не точно девичья не точно место не точно
Бракосочетание
Неизвестно
3-й брак
Смерть
Неизвестно
Красногорск, Красногорск, Московская область
Похороны
Неизвестно
Рига, Rīga