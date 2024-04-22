Ланина Софія Iосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛанина Софія Iосифовна

Ланина Софія Iосифовна

avatar

Место рождения

Черкассы, Черкаська область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Iосифъ

Мать: не указана

Черкассы, Черкаська область
год приблизительно место не точно
Бракосочетание
Около ?.04.1921

Муж: Ланинъ Василій Яковлевичъ

Галлиполи, Королевство Греция
1-й брак (дата не точно)
Рождение ребёнка
07.01.1922

Дочь: Ванюшкина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Ланинъ Василій Яковлевичъ

Кистендей, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Место не точно
Бракосочетание
Около 1923

Муж: Гкуркин Дмитрий

2-й брак (год не точно)
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Хворостухина Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гкуркин Дмитрий

Кистендей, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
год не точно девичья не точно место не точно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарычев Василий Иванович

3-й брак
Смерть
Неизвестно
Красногорск, Красногорск, Московская область
Похороны
Неизвестно
Рига, Rīga
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close